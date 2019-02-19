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Костенко призналась, что не простит мужу измену 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Костенко не намерена прощать супружескую неверность только ради того, чтобы сохранить семью. Об этом супруга Дмитрия Тарасова рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети.
На своей страничке в Instagram молодая мама часто делится с поклонниками своими размышлениями на самые разные темы. В этот раз Анастасию спрашивали о самом разном — ее внешности, образовании возможной новой беременности, уходе за собой и отношениях с мужем. В числе других модели прислали довольно каверзный вопрос о том, стоит ли прощать измены.
В ответ Костенко, призналась, что навязывать свое мнение она не может, но уверена, что прощать подобные поступки нельзя. «Мое мнение однозначное — нет. Ради сохранения семьи не изменяют», — пишет девушка.
Напомним, о близких отношениях Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко широкой общественности стало известно почти сразу же после того, как расстался с Ольгой Бузовой, выселив ее из своей квартиры. Однако фанаты звезды «Дома-2» всерьез подозревали, что роман у пары начался намного раньше, и обвиняли модель в том, что она разрушила семью.
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Звёзды , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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