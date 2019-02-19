Хабенский подарил жене шубу из «чебурашки»

Константин Хабенский последние годы крайне редко дает интервью на тему личной жизни. Не часто общается с журналистами и поклонниками его супруга Ольга. Не так давно они в очередной раз стали родителями. У пары родилась дочь. Счастливый отец порадовал свою любимую и подарил ей по этому поводу шубу.

Как оказалось, сделана она была из искусственного меха. Пользователи, заметившие Ольгу в обновке на улице, провели свое расследование и выяснили, что стоимость подарка актера составляет около 150 долларов.

Некоторые злопыхатели отмечали, что шуба «чебурашка» в качестве презента со стороны публичного мужчины, известного актера и режиссера выглядит скупердяйством.

Журналисты «Starhit» , выяснили у самой актрисы, что же это за подарок и довольна ли она им. Литвинова подтвердила информацию и пояснила, что шуба ей очень нравится. По ее мнению, внимание и забота со стороны любимого человека намного важнее материальных ценностей.

Напомним, что в последние годы дизайнеры модных домов все чаще предлагают женщинам облачаться в искусственные меха. Подобная тенденция продиктована гуманным отношением к беззащитным животным. Получается, что Константин, делая подобные подарки супруге, идет в ногу с трендами.