Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабенский подарил жене шубу из «чебурашки» 

Клео.Ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Константин Хабенский последние годы крайне редко дает интервью на тему личной жизни. Не часто общается с журналистами и поклонниками его супруга Ольга. Не так давно они в очередной раз стали родителями. У пары родилась дочь. Счастливый отец порадовал свою любимую и подарил ей по этому поводу шубу.
Как оказалось, сделана она была из искусственного меха. Пользователи, заметившие Ольгу в обновке на улице, провели свое расследование и выяснили, что стоимость подарка актера составляет около 150 долларов.
Некоторые злопыхатели отмечали, что шуба «чебурашка» в качестве презента со стороны публичного мужчины, известного актера и режиссера выглядит скупердяйством.
Журналисты «Starhit», выяснили у самой актрисы, что же это за подарок и довольна ли она им. Литвинова подтвердила информацию и пояснила, что шуба ей очень нравится. По ее мнению, внимание и забота со стороны любимого человека намного важнее материальных ценностей.
Напомним, что в последние годы дизайнеры модных домов все чаще предлагают женщинам облачаться в искусственные меха. Подобная тенденция продиктована гуманным отношением к беззащитным животным. Получается, что Константин, делая подобные подарки супруге, идет в ногу с трендами.
Клео.Ру: последние новости
Николай Цискаридзе всю свою пенсию откладывает на пышные похороны Татьяна Васильева призналась, что изменяла своим мужьям Как звезды отметили День влюбленных
Женский форум
Звёзды , Константин Хабенский , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психолог рассказал, в чем секрет похудения
Умер Карл Лагерфельд22
Как определить больной орган по коже лица1
Валентин Томас — самая горячая рыбачка Сети19
Как родители воспитывают поколение инфантилов1
Видео
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 19 февраля
Психология
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Сколько заработали мировые звезды за годы работы
Звёзды
Умер Карл Лагерфельд
Мода Другое
Почему жену Барыкина обвиняли в его смерти
Звёзды
Виторган высказался о том, как изменился за год
Звёзды
Звезду «Дома-2» призвали смириться с своим носом
Звёзды
Лорак заподозрили в беременности
Звёзды
Можно ли найти качественный сервелат в магазине
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение