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Дана Борисова наладила отношения с бывшим мужем 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая сообщила своим поклонникам радостную новость: ей удалось наладить отношения с бывшим супругом — бизнесменом Максимом Аксеновым. Дана Борисова также добавила, что помирилась с дочерью Полиной после недавнего конфликта.
Звезда рассказала, что наконец она смогла обсудить с бывшим мужем все конфликты и проблемы. Как отмечает телеведущая, разговор прошел в "позитивном ключе". "Вчера мы действительно воссоединились, поговорили обо всех наших конфликтах и проблемах", — поделилась Дана Борисова. Впервые за долгое время они "были в едином мнении".
К бывшим супругам присоединилась и их общая дочь Полина. В последнее время девочка стала все чаще ссориться с матерью — телеведущая винит в этом переходный возраст. Во время очередного конфликта 11-летняя наследница сильно ударила мать в грудь. Звезде даже пришлось вызвать медиков. После случившегося она отправила дочь к отцу, чтобы она подумала над своим поведением и принесла извинения за свой поступок.
Поклонники посоветовали Дане Борисовой обратиться к психологу, чтобы решить проблемы с ребенком. "Против работы с психологом была против сама Полинка и ее папа. Но вчера мы сели втроем за стол переговоров и решили, что нужно работать в этом направлении. Дочка — это самое важное, что есть в моей жизни, поэтому нужно налаживать отношения", — отметила телеведущая в интервью изданию "Собеседник".
Звезда добавила, что пока не нашла спутника жизни. Но она надеется, что когда-нибудь встретит достойного мужчину. Телеведущая рассказала, что стала внимательнее следить за своим внешним видом и даже обратилась к особой диете. "Я вижу, что нравлюсь мужчинам, они мне пишут, предлагают встретиться. Сегодня целых два свидания назначили. Но я, наверное, не пойду. Честно говоря, пока не рассматриваю эти кандидатуры серьезно", — заключила Дана Борисова.
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Звёзды , Максим Аксенов , Дана Борисова , ИД "Собеседник"
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