Правила жизни и колкие цитаты Карла Лагерфельда

На 86-м году жизни скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд . Он родился в 1933 году. Свою карьеру он начал в модном доме Пьер Бальмэн, куда Карла пригласили на работу кутюрье, впечатленные эскизом 1974-м основал свою собственную компанию Karl Lagerfeld Impression. Он также плотно сотрудничал с модным домом Chanel и в 1983 году стал его художественным директором.

Карл Лагерфельд был человеком непростым: прямолинейным, вдумчивым и крайне принципиальным. Ценитель прекрасного и острый критик всего, что имеет, по его исключительному мнению, какие-либо несовершенства, он довел до слез не один десяток моделей. Но несмотря на это, ко всему сказанному этой одизной личностью прислушивались особенно чутко.

Некоторые из цитат великого модельера мы собрали в нашем материале.

О жизни

"Я всегда ложусь спать безупречно чистым. Это из детства — когда я был ребенком, мама говорила мне: «Ты можешь проснуться посреди ночи и внезапно умереть, поэтому заботься о том, чтобы выглядеть на все 100%».

Карл Лагерфельд также не курил и не злоупотреблял спиртным. Это было одним из его правил, которое позволило ему сохранить исключительную работоспособность и ясность ума до последних дней жизни.

"У меня больше книг, чем полок для них. И я все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю мозги. Я — мозгобилдер".

"Если вы ностальгируете, то ваше время закончилось. Мы должны сами подстраиваться под настоящее, раз уж оно не подстраивается под нас".

О диетах

"Тело должно быть безупречным. Если это не так, покупайте одежду маленьких размеров и ешьте меньше".

"Диета — единственная игра, в которой вы побеждаете, теряя свое преимущество".

Строгость Карл Лагерфельд проявлял не только к моделям, но и к самому себе.

"Мои жизненные амбиции сводятся к тому, чтобы носить джинсы 28-го размера".

Было время, когда и сам маэстро страдал от лишнего веса. Никогда не поздно начать, поэтому решительную борьбу за идеальную внешность Карл начал в 64 года. Всего за год он сбросил 42 килограмма. О своем методе похудения он затем написал книгу.

О моде

"Обычно я не советую невестам выбирать меня дизайнером свадебного платья. Все, для кого я их создал, развелись".

О русских

"Я потрясен. Всего два дня в Москве, а такого количества красивых женщин и уродливых мужчин в жизни не видел. Наверное, русские все лесбиянки?"

О собственном мнении

"Лучше иметь раздвоение личности, чем вообще не иметь личности".

О детях

"Для меня было бы невыносимо трудно иметь уродливую дочь".

У знаменитого кутюрье не было детей. И он так и не женился.