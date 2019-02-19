Сколько заработали мировые звезды за годы работы

Звезды мировой величины владеют огромными состояниями. Далеко не все предприниматели могут похвастаться такими же финансовыми достижениями. Кто-то из знаменитостей предпочитает спускать заработанное на развлечения и покупку дорогих безделушек, другие же инвестируют деньги, покупают недвижимость или землю, преумножая состояние. Сколько же денег на счету селебрити?

Певица Мадонна к 60 годам заработала 850 миллионов долларов. Она признана одной из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе. Продажи альбомов, участие в фотосессиях, гастрольные туры и гонорары за съёмки в кинофильмах, пусть и разруганных критиками, но довольно популярных, обогащают её счета каждый день.

Смотрите видео и узнайте, доход каких звёзд перевалил за миллиард.