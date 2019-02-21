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Ургант удивил фотографией «неизвестного сына» 

Passion.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: соцсети
Шоумен Иван Ургант показал своего 22-летнего пасынка в день его рождения.
Поклонники Ивана Урганта были удивлены снимком, который шоумен опубликовал в своем блоге. «I❤️22», — был краток он.
В комментариях разгорелось бурное обсуждение молодого мужчины в форме и лишь немногие догадались, что на фото — первенец Натальи Кикнадзе, пасынок Ивана Урганта.
Детей жены от первого брака — Нико, которому 19 февраля исполнилось 22 года, и дочь Эрику, которой в этом году будет 19 лет — Иван любит как своих. У пары есть также общие дети — Нина, родившаяся в 2008 году и Валерия, появившаяся на свет в 2015-м.
Текст: Роза Ветрова
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