Ургант удивил фотографией «неизвестного сына»

Шоумен Иван Ургант показал своего 22-летнего пасынка в день его рождения.

Поклонники Ивана Урганта были удивлены снимком, который шоумен опубликовал в своем блоге. «I❤️22», — был краток он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 19 Фев 2019 в 3:56 PST В комментариях разгорелось бурное обсуждение молодого мужчины в форме и лишь немногие догадались, что на фото — первенец Натальи Кикнадзе, пасынок Ивана Урганта.

Детей жены от первого брака — Нико, которому 19 февраля исполнилось 22 года, и дочь Эрику, которой в этом году будет 19 лет — Иван любит как своих. У пары есть также общие дети — Нина, родившаяся в 2008 году и Валерия, появившаяся на свет в 2015-м.

Текст: Роза Ветрова