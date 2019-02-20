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Дженнифер Лопес осваивает танцы на пилоне 

Клео.Ру + ещё 1 28 минут назад
Дженнифер Лопес известна не только как певица. Она неоднократно снималась в фильмах и сериалах, в том числе, и в главных ролях. Не так давно 49-летней женщине поступило предложение сыграть стриптизершу в новой полнометражной ленте. Лопес согласилась и теперь активно готовится к съемкам.
Для этого помимо уже привычного спортзала ей придется освоить искусство танца на пилоне. Дженнифер занимается под наблюдением профессионального тренера. Как и положено, во время тренировок на ней минимум одежды, а на ногах — босоножки на высокой шпильке.
43-летний жених Алекс Родригес присутствует на тренировках любимой. Он снимает ее на камеру телефона, восторгается результатами и публикует ролики в социальной сети.
Дженнифер настолько увлеклась, что приобрела раскладной пилон для дома. В свободное время артистка оттачивает навыки, продемонстрированные тренером.
После того, как певица взялась за новый для нее вид искусства, она рассказала, что стала уважать профессию стриптизерши. По ее признанию, танцевать на пилоне оказалось очень сложно. Из-за нагрузок все ее тело покрыто синяками.
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Женский форум
Звёзды , ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС , Алекс Родригес
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