Алиса Аршавина планирует подать на алименты

Первое заседание по бракоразводному процессу супругов пройдет уже 26 февраля.

Развод Андрея Аршавина с его пока еще супругой Алисой обрастает все новыми грязными подробностями. Парочка так и не смогла мирно договориться, и сейчас «громко хлопают дверями» и выносят сор из избы. Сначала Алиса заявила в полицию, что муж вымогает у нее деньги, и отобрал машину, на которой она возила детей. У супруги футболиста двое детей от первого брака с Алексеем Казьминым, и общая с Аршавиным двухлетняя дочь.

Как рассказала адвокат Аршавиной Марина Дубровская, дети и Алиса напуганы. Но ее подопечная не собирается сдаваться и добьется справедливого раздела имущества. Более того, Алиса рассматривает вариант, чтобы официально подать на алименты и заставить спортсмена платить деньги на содержание их совместного ребенка.

Это, по мнению правозащитницы, единственный выход из ситуации. Пока же Андрей держит свое бывшее семейство в страхе:

«Напугал детей, заблокировал их номера. Старшие все понимают и боятся, а младшая просто все чувствует и переживает. Почему у Андрея такое отношение к детям — непонятно»,

— говорит адвокат.

Что касается Мерседеса, который Аршавин забрал у супруги, то его женщина планирует вернуть. Видеозапись захвата авто уже попала в СМИ. Фактически машина принадлежит футболисту и оформлена на него, но не исключено, что суд встанет на сторону матери. Первое заседание суда по бракоразводному процессу пройдет 26 февраля, пишет сайт Dni.ru.

«Андрей приехал в дом с какими-то мужчинами. Все были одеты в черное, в капюшонах. Забрали машину, напугали всю семью. По этому поводу Алиса уже дает объяснения в полиции»,

Кстати, мать спортсмена, узнав, что сын решил развестись, только посочувствовала его пока еще супруге Алисе. В свою очередь девушка серьезно опасается за свою безопасность и планирует нанять себе телохранителя, чтобы иметь защиту от импульсивного спортсмена.