Зрителям раскритиковали новый состав «SEREBRO»

После продолжительного кастинга, который длился несколько месяцев, продюсер Максим Фадеев наконец представил миру новый состав группы "SEREBRO". По традиции, ее участницами стали три молодые девушки с яркой внешностью — Елизавета Корнилова, Ирина Титова и Марианна Кочурова. Однако поклонники восприняли их первые выступления на сцене весьма критично.

Впервые перед публикой новые солистки группы "Серебро" появились в День всех влюблённых. Они приняли участие в концерте, который организовал телеканал "МУЗ ТВ". И большинство присутствующих на этом мероприятии назвали их выступление провалом. Девушки весьма неуклюже двигались, пытались петь под фонограмму, но самое главное, совершенно не попадали в нее. Здесь-то поклонники и стали задавать Максиму вполне резонные вопросы — а стоило ли выпускать неподготовленных артисток на большую сцену?

Конечно, знаменитый продюсер никогда не скрывал, что новый коллектив будет привлекать публику в первую очередь откровенными нарядами и максимальной раскрепощенностью на сцене. Но большинство фанатов "SEREBRO" отнеслись к этому заявлению весьма скептически, а многим еще и хотелось знать, умеют ли девушки петь на самом деле. Тем более, что громкий скандал, связанный с нынешними участницами группы, разгорелся ещё на этапе кастинга.

Напомним, что изначально Фадеев искал новые лица в Инстаграм, а после перешёл на Youtube-канал, где трудоемкий процесс поиска талантливых исполнительниц транслировался более обширно. И когда окончательные имена участниц группы были названы, фанаты оказались крайне удивлены, ведь этих девушек на кастинге никто никогда не видел и не слышал. Возможно, именно поэтому к Лизе, Ирине и Марианне сейчас относятся столь скептически.

Следует заметить, что не особенно удачно прошло и второе их выступление, которое случилось в минувшие выходные на премии Топ Хит. Здесь солистки уже решили продемонстрировать всем свои вокальные способности, но вновь не угодили придирчивому зрителю. В комментариях их сравнили с "колхозницами в караоке" и попросили впредь выступать исключительно под фонограмму.