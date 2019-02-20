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Рэдклифф нашел свою любовь на съемках секс-сцены 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Кто-то находит свою любовь через интернет, кто-то — через общих знакомых, а для звезды «Гарри Поттера» Дэниела Рэдклиффа и актрисы Эрин Дарк судьбоносной стала сцена секса из фильма «Убей своих любимых»
В биографической картине 2013 года, главными героями которой стали известные личности 1960-х гг. — Аллен Гинзберг, Джек Керуак и Уильям Берроуз, есть интимная сцена: героиня Эрин Дарк занимается оральным сексом с героем Рэдклиффа в библиотеке. Не знаем, сколько именно дублей пришлось сделать актерам, но с тех пор они неразлучны.
@radcliffersunited
«Когда-нибудь мы расскажем нашим детям эту адскую историю о том, чем занимались наши герои», — со смехом рассказал Рэдклифф на шоу People TV’s Couch Surfing.
Мило, что 29-летний актер и его 34-летняя подруга, которые уже семь лет вместе, задумались о потенциальном пополнении. Может быть, и свадьба не за горами?
Добавим, что Дэниел Рэдклифф в последнее время часто появляется на различных ток-шоу, поскольку продвигает свой новый сериал «Чудотворцы», стартовавший на канале TBS на прошлой неделе. В центре сюжета — два ангела, пообещавших доказать Богу, что люди небезнадежны и имеют шанс на существование, в противном случае — Земля будет уничтожена. Вместе с Рэдклифом в комедийном проекте сыграли Стив Бушеми и Джеральдин Висванатхан.
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Звёзды , Стив Бушеми , Дэниел Рэдклифф , Аллен Гинзберг , Уильям Берроуз , Гарри Поттер
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