Рэдклифф нашел свою любовь на съемках секс-сцены

Кто-то находит свою любовь через интернет, кто-то — через общих знакомых, а для звезды « Гарри Поттера Дэниела Рэдклиффа и актрисы Эрин Дарк судьбоносной стала сцена секса из фильма «Убей своих любимых»

В биографической картине 2013 года, главными героями которой стали известные личности 1960-х гг. — Аллен Гинзберг , Джек Керуак и Уильям Берроуз , есть интимная сцена: героиня Эрин Дарк занимается оральным сексом с героем Рэдклиффа в библиотеке. Не знаем, сколько именно дублей пришлось сделать актерам, но с тех пор они неразлучны.

@radcliffersunited

«Когда-нибудь мы расскажем нашим детям эту адскую историю о том, чем занимались наши герои», — со смехом рассказал Рэдклифф на шоу People TV’s Couch Surfing.

Мило, что 29-летний актер и его 34-летняя подруга, которые уже семь лет вместе, задумались о потенциальном пополнении. Может быть, и свадьба не за горами?