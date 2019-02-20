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Показали список с расценками звездных эскортниц 

Аргументы Недели 56 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Победительницы конкурсов красоты, модели, теледивы, красотки из Instagram и даже популярные певицы не брезгуют оказанием интимных услуг за деньги. Один из телеканалов показа в эфире список с расценками самых дорогих эскортниц российского шоу-бизнеса.
argumenti.ru
Стоимость звездных проституток начинается от 5 тысяч долларов за ночь и доходят до 100 тысяч. Надо полагать, что такая наценка идет за возможность потом похватилься, что в твоей постеле побывала знаменитость, которую многие считают недосягаемой звездой.
В список звездных эскортниц, который показали в расследовании РЕН ТВ, оказались довольно известные личности. Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина как и Маша Малиновская берут за ночь по 30 тысяч долларов. Немного скромнее Катя Самбука, Олеся Малибу и бывшая прима-балерина со шпагатом Анастасия Волочкова.
А самой дорогой оказалась Insragram-модель Виктория Одинцова, красивой жизни которой завидуют почти 5 миллионов подписчиц.
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