Показали список с расценками звездных эскортниц

Победительницы конкурсов красоты, модели, теледивы, красотки из Instagram и даже популярные певицы не брезгуют оказанием интимных услуг за деньги. Один из телеканалов показа в эфире список с расценками самых дорогих эскортниц российского шоу-бизнеса.

argumenti.ru

Стоимость звездных проституток начинается от 5 тысяч долларов за ночь и доходят до 100 тысяч. Надо полагать, что такая наценка идет за возможность потом похватилься, что в твоей постеле побывала знаменитость, которую многие считают недосягаемой звездой.

В список звездных эскортниц, который показали в расследовании РЕН ТВ, оказались довольно известные личности. Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина как и Маша Малиновская берут за ночь по 30 тысяч долларов. Немного скромнее Катя Самбука, Олеся Малибу и бывшая прима-балерина со шпагатом Анастасия Волочкова.

А самой дорогой оказалась Insragram-модель Виктория Одинцова, красивой жизни которой завидуют почти 5 миллионов подписчиц.