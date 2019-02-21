5 секретов стройной фигуры Марии Погребняк

Мария Погребняк открыто рассказывает о своем рационе, любимых тренировках и о том, что помогло ей сбросить 35 килограммов, набранных во время беременности. BeautyHack — о главных секретах стройной фигуры многодетной мамы и успешного дизайнера.

Секрет №1: всегда вести активный образ жизни

У Марии весь день расписан по минутам — она встает в 7 утра, в 7:30 завтракает, в 8:15 отвозит детей в школу, а затем работает до вечера. В интервью для BeautyHack (его ищите здесь) она призналась: «Часов в сутках мне точно не хватает. У сыновей каждый день тренировки. И вот, одни родители забирают старшего, другие — среднего с младшим, а я мчусь домой готовить ужин».

Дизайнер уверена — решение сидеть дома с ребенком, пока муж работает, в корне неправильное: «Сидя дома, мы не развиваемся». Активный образ жизни помогает ей не только быть интересным собеседником, но и оставаться стройной.

Секрет №2: правильно питаться, даже если в семье это не принято

«Я мастерски делаю борщ и вкусно запекаю рыбу. А еще мои стейки! Четко понимаю, когда мясо уже готово, но еще не пережарено, так что стейки от Марии Погребняк — это что-то! Сама, разумеется, их не ем», — признается супруга футболиста и мама трех сыновей.

beautyhack

В своем Instagram она объяснила подписчикам — мужчины любят все мясное и жареное, но это не значит, что нам нужно есть то же самое, иначе похудеть не получится. Для себя Мария готовит рыбу на пару с брокколи, отваривает куриную грудку или делает салаты.

Секрет №3: отказаться от сахара

Чтобы оставаться стройной, Мария убрала из рациона все мучное, жареное и, конечно же, сладкое, но в праздники может позволить себе съесть небольшой кусок торта.

По ее мнению, чем больше себе запрещаешь, тем больше хочется, — детей воспитывает по такому же принципу:

«Я их даже могу в «Макдональдс» сводить раз в месяц. Помню, сын попросил у меня колу, и когда я ему ее дала, все на меня так осуждающе посмотрели. А он попробовал, и ему не понравилось. Если бы запретила, он подсознательно захотел бы ее еще сильнее. Когда все эти «вредности» есть в открытом доступе, их уже не очень-то и хочется. Меня тоже так воспитывали, наверное, поэтому я к сладкому равнодушна».

Секрет №4: начинать с питания, а потом подключать тренировки

Мария призналась — во время беременности она набрала 35 килограммов и надеялась, что спорт поможет быстро прийти в форму: «Вес и не подумал двигаться с места. Я просто „закачивала“ свой жир и становилась все больше». Тогда она сделала ставку на правильное питание: перешла на все отварное, налегала на овощи, — и заметила результат.

Муж Марии, футболист Павел Погребняк , уверен: 70% успеха — это правильное питание, а 30% — спорт. Упражнения помогут сделать тело рельефным, но сначала нужно немного похудеть.

Секрет №5: выбирать только те тренировки, которые нравятся

Кардиотренировки и упражнения на пресс помогают Марии оставаться в отличной форме. Но заниматься спортом дома она не любит: «Там либо дети, либо мама, постоянно отвлекаюсь». Много времени проводит в парке «Сокольники»: выставляет на телефоне цель и считает, сколько прошла. В среднем, это не менее 5-7 километров (если хотите похудеть, выставляйте цель в 10 километров каждый день).

В фитнес-клубе тоже предпочитает кардио — бегает на дорожке в течение 40 минут.