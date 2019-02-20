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«Забеременела?»: Ольге Бузовой лень работать 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда пожаловалась своим поклонникам на упадок сил.
Очень напряженный рабочий график работы и не менее насыщенные и активные выходные все никак не позволяют ведущей и певице Ольге Бузовой прийти в себя. Не так давно она призналась, что серьезно заболела. А недавно пожаловалась своим фанатам в Instagram на покинувшую звезду работоспособность.
«Я хочу только есть и спать уже второй день подряд. Даже лень снимать сторис и фотографироваться, представляете? Что со мной?», — недоумевает звезда.
Подписчики отметили, что, возможно, у Ольги произошло эмоциональное и физическое выгорание. Они посоветовали ведущей просто есть и спать, пока не захочется снова что-то делать.
«Может, у всех такой период, но я сегодня уснула прямо с бокалом кофе с утра за столом», — пожаловалась в ответ поклонница.
Другие предположили, что Бузову кто-то сглазил или она, наконец-то, забеременела.
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