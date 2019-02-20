Солнцев показал страстный поцелуй с пожилой женой

Недоброжелатели актера Гогена Солнцева были уверены — его яркий семейный союз с 64-летней Екатериной Терешкович подошел к концу. Но не тут-то было — пара счастлива вместе, по крайней мере, так заявляет эпатажный шоумен, известный не столько своими ролями, а скандальным поведением в серии телепередач. После недавнего Дня святого Валентина он решил продемонстрировать, что страсть в отношениях с женой никуда не делась — чувства так же сильны, как и прежде.

Как бы общественность не критиковала 38-летнего Гогена Солнцева, считая его неземную любовь с пенсионеркой Екатериной Терешкович тщательно продуманным пиаром, все равно продолжает следить за его личной жизнью. Соцсети буквально «взорвал» откровенный снимок супругов, которые запечатлели свой поцелуй на камеру и показали в Инстаграме.

Instagram

«У нас с супругой все хорошо. Кто обвинил в том, что 14 февраля я провел с бывшей, кардинально не правы! Мы выбирали кольцо для Катюши! С Анной мы давно просто друзья! И, как видите, ей подарок понравился!»

Действительно, подписчики были не в восторге, что в преддверии Дня всех влюбленных Солнцев ходил за подарком с бывшей девушкой, которая даже примеряла украшение на свой палец. Многие были уверены, что Гоген вот-вот объявит о разводе, но, похоже, что кризис с Екатериной миновал. Терешкович ради мужа даже решилась на омолаживающую пластику — сделала операцию и заметно подтянула кожу лица. Фигура у женщины и до того была отличной для ее возраста, а сейчас она и вовсе перестала стесняться — носит мини и делает яркий макияж.

Кажется, счастью четы теперь действительно ничто не мешает. Радует и тот факт, что Екатерина помирилась с дочкой, которую приревновала к мужу и избила в «Прямом эфире». Кстати, выбитый зуб Солнцев восстанавливал на свои деньги. Залечились и душевные травмы Полины — та простила мать, которая все равно недовольна улучшенной внешностью. Недавно выяснилось, что Терешкович намерена увеличить грудь, но Гоген Солнцев, как может, отговаривает благоверную от очередного вмешательства — врачи предупредили, что пожилая дама может просто не выйти из нового наркоза.