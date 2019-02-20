Кого любят самые женственные мужчины нашей эстрады

Эти звездные мужчины не боятся экспериментировать с внешностью и выглядеть «нестандартно». И хотя такой подход подталкивает неравнодушную публику к разным домыслам об их личной жизни, самих мужчин это не смущает. Anews предлагает взглянуть, что происходит на личном фронте у некоторых чрезмерно женственных звезд нашей эстрады.

Имидж этих звездных мужчин настолько неоднозначный, что постоянно вызывает вопросы. В основном любопытную публику волнует одно и тоже: отчего их внешний вид столь женственный, а главное — отражается ли это обстоятельство как-то на личном фронте.

Anews предлагает взглянуть, как обстоят дела в личной жизни самых женственных мужчин отечественной музыкальной сцены.

Николай Басков — каждый раз в шаге от загса

После брака с дочерью продюсера Бориса Шпигеля Светланой, который длился с 2001 по 2008 год, стабильности в личной жизни Николая Баскова пришел конец.

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Развод со Светланой, в браке с которой тенор стал отцом, дал начало череде бесконечных романов. Многие из интрижек на деле оказывались немного вульгарными и плохо замаскированными pr-акциями.

Уже на следующий год после развода со Светланой Шпигель «золотой голос» попробовал выстроить отношения с моделью Оксаной Федоровой . Пара проводила вместе уйму времени, пела дуэтом и вот-вот собиралась пожениться. Шарманка с походом в загс тянулась с 2009 по 2011 год.

И именно в тот момент, когда все ждали, что «натуральный блондин» поведет телеведущую под венец, случился разрыв. Как писали тогда таблоиды, Николай Басков «сбежал, чтобы не жениться». Сам тенор объяснил решение иначе.

«Я не тот человек, который способен сделать Оксану счастливой. Она это поняла со временем, и мы решили остаться друзьями»,

— объяснял разрыв Басков телеканалу НТВ.

Следующие отношения тенора СМИ назвали «романом без границ» — новой пассией певца стала балерина Анастасия Волочкова . Впрочем, в реалистичность отношений артистов поверили далеко не все. Среди поклонников певца лидировало мнение о том, что весь роман — не более чем розыгрыш. Впрочем, певец с балериной внимания на критику не обращали, вовсю публикуя совместные снимки пикантного содержания.

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Однако и эти так называемые отношения в итоге развалились, что не помешало балерине и тенору сохранить дружбу. В одном из интервью Николай Басков даже выразил готовность выступить в роли тамады, если вдруг Волочкова надумает выйти замуж.

«Я запутался в Настиных возлюбленных, если честно. Она очень горячая и неподражаемая девушка, поэтому, я думаю, ей самой надо определяться, какой мужчина ей подходит. Провел бы свадьбу и выступил бы на ней. Не бывает бывших отношений, а Настя — одна из тех девушек в моей жизни, с которыми сохранились теплые, дружеские отношения. С остальными как-то не сложилось»,

- признался Николай.

Далее в жизни «настоящего блондина» на три года возникла модель Софья Кальчева. Впрочем, и тут дело не дошло до загса.

Уже после расставания с блондином Софи признавалась, что «возможно, на них с Басковым навели порчу».

И последняя громкая история из личной жизни «золотого голоса России» связана с моделью Викторией Лопыревой . В 2017 году в СМИ только и говорили о предстоящей свадьбе пары.

Дошло до того, что благословение на брак тенора с моделью дал глава Чечни Рамзан Кадыров

Увы, даже обещание перед Кадыровым не способствовало доведению дела до конца. Свадьба так и не состоялась. Как впоследствии признался Басков, до загса Лопыреву он не довел из-за беременности блондинки от другого мужчины.

«С Викой мы фактически не видимся, правда, периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею»,

- заявил Николай Басков.

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Как позднее писали СМИ, отцом ребенка Лопыревой оказался бизнесмен Игорь Булатов. Первенец модели родился в США.

После расставания с блондинкой-моделью Николай Басков не ввязывался в громкие романтические истории.

Сам певец не исключает, что уже совсем скоро найдет ту самую, с кем свяжет жизнь.

«Мне Глоба предсказал, что после 42-х я обрету свое счастье. Мне очень тяжело его найти. Я понимаю, что это должно быть не просто "химическое" увлечение. Это должен быть родной человек, который окружит меня заботой, пониманием. К тому же я небедный артист, вы же понимаете. Может быть, вообще женюсь на иностранке не из сферы шоу-бизнеса, которая не знает, кто такой Николай Басков. Кстати, я заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной — она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой — беременеет»,

- признался Басков в интервью.

Сергей Лазарев — один роман и сын от суррогатной матери

Не все гладко и прозрачно в личной жизни Сергея Лазарева, готовящегося штурмовать «Евровидение». Долгое время певец состоял в союзе с телеведущей Лерой Кудрявцевой . Пара начала встречаться в 2008 и продержалась до 2012. Таблоиды называли певца и ведущую одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса.

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Расставание с Лерой стало большой неожиданностью для поклонников. Казавшаяся идеальной пара просто разошлась, словно ничего и не было. Лера и Сергей остались друзьями и продолжают работать вместе. Такое развитие отношений многих навело на мысль о том, что в действительности никакого романа и не было вовсе. В соцсетях стали ходить разговоры о том, что Лера и Сергей якобы просто изображали любовь ради работы.

После разрыва с Лазаревым Лера быстренько принялась строить личную жизнь. Блондинка вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова , который на 16 лет младше, и родила от него ребенка.

Сам Сергей Лазарев после разрыва с Лерой не был замечен в громких романах. Впрочем, певцу и без этого удалось огорошить поклонников. Оказывается, еще в 2014 году у артиста родился сын Никита. Только вот Сергей никому о нем не рассказывал, пока мальчику не исполнилось 2,5 года.

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В программе «Секрет на миллион», которую, кстати, вела Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров в разговоре о суррогатном материнстве намекнул, что сын Сергея Лазарева был рожден от суррогатной матери. Как и дети самого Филиппа.

Пока Сергей Лазарев играет роль образцового отца, поклонники певца не могут успокоиться и ищут, с кем теоретически артист мог бы крутить роман. Так вот, внимательно изучающие соцсети Сергея фанаты пришли к выводу, что их любимец якобы состоит в романтической связи с певицей Ани Лорак.

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«Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат был прикрытием для Каролины. И ребенок у Сергея от Лорак»,

— обсуждают Лорак и Лазарева в Сети.

Дима Билан — грустные романы и «женитьба на работе»

Если внимательно не изучать личную жизнь Димы Билана, может показаться, что один из самых романтичных певцов нашей эстрады всегда был одинок. Однако это не так. Артист пытался строить отношения с разными девушками, однако все они оказались неудачными.

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В начале нулевых Дима познакомился с девушкой из Анапы — Инной Андреевой , которая работала тренером по лечебной гимнастике. Ради Димы Инна перебралась в Москву. Пара прожила вместе целых 10 лет, однако до женитьбы дело не дошло.

«Брат и Инна отношения не афишируют, потому что Андреева не из шоу-бизнеса. Одно время про нее пошел слух. И сразу начали писать гадости в соцсети, всячески оскорблять. Сами понимаете, это не очень приятно. Мы с Инной общаемся больше 10 лет. Она родом из Анапы. Познакомилась с Димой, когда он был там на гастролях еще с Айзеншписом. Потом приехала к нему в гости в Москву. Здесь уже меня с ней познакомили»,

- рассказывала сестра Димы Елена Зимина-Белан изданию Eg.ru

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По одной из версий, расставанию Димы и Инны способствовало общение Билана с подругой детства, художницей Лялей. Певец возобновил общение с девушкой, после чего Инна улетела обратно в Анапу.

Увы, и с Лялей Диме не удалось построить полноценных отношений. Через какое-то время художница улетела в США.

По словам сестры Димы, с Инной певцу удалось сохранить хорошие отношения.

«Да, они расставались на какое-то время из-за Ляли. Но у них всегда были такие отношения: они то ругались, то мирились, то опять ругались. Ляля рядом с Димой долго не задержалась. Уехала в Америку, чтобы заниматься какими-то проектами. А с Инной у него по-прежнему все хорошо»,

— рассказала женщина.

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В конце февраля музыкант собирается выпустить книгу «Планета Билан», в которой расскажет о сложностях на личном фронте, о том, почему решил выбрать работу вместо личного счастья.

«Отношения, построенные на «потерпи», «давай в следующий раз» и «у меня работа», измучили ее, и я должен что-то с этим делать. Но выход был один — бросать либо музыку, либо… ее. Предать первое означало предать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла»,

— говорится в отрывке из книги.

Валерий Леонтьев

А вот у представителя старой гвардии артистов Валерия Леонтьева имидж хоть и неоднозначный, зато в личной жизни все просто, понятно и стабильно. Правда — не совсем типично для российского общества.

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Валерий Яковлевич с 1998 года состоит в браке с музыкантом Людмилой Исакович. Со своей будущей супругой Леонтьев познакомился в Воркуте после концерта.

Нетипичность семейной жизни Валерия Яковлевича заключается в раздельном с супругой проживании. Леонтьев постоянно находится в Москве, тогда как жена Людмила — в США. Впрочем, артист не видит в этом большой проблемы. Говорит, видится с женой регулярно.

«Наш союз с Люсей — это брак, перед которым такой задачи не стоит, потому что ему абсолютно ничего не угрожает. Мы те самые две половины, стать которыми все всегда и мечтают. А видимся мы регулярно: пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови, а летом Люся приезжает в Россию. Остальное время я постоянно в гастрольном маршруте и бегать за мной совершенно нет смысла»,

- рассказывает Валерий Леонтьев.

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Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Людмила Исакович якобы не раз просила Валерия Леонтьева остановиться и завершить карьеру, однако артист был непреклонен. В конце 2018 года певец вроде бы решил согласиться с супругой и объявил о скором завершении карьеры.

«Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать»,

— делился певец планами.

В середине февраля Валерий Леонтьев объявил о начале своего юбилейного тура. Судя по заявлениям сделанным Валерием Яковлевичем ранее, не исключено, что артист попрощается со сценой в именно в 2019 году. Впрочем, зная переменчивый нрав российских звезд, в этом вопросе лучше не загадывать.

«Начинается мой юбилейный тур. Я постараюсь успеть дать концерты везде, где меня любят и ждут. Но время сжимается, а мир по-прежнему огромен, и может случиться так, что мы увидимся очень нескоро. Так нескоро, что…»,

— написал Леонтьев в своем инстаграм.