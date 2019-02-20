Чехова, принимающая душ Шарко, привлекла внимание

Ведущая прошла оздоровительные процедуры в престижной клинике.

Известная ведущая Анфиса Чехова всерьез занялась своим здоровьем. На своей странице в социальной сети Instagram звезда рассказала о том, что с пользой для души и тела провела время в одной из престижных клиник. На снимке, опубликованном в ленте звезды, она с удовольствием принимает душ Шарко.

@achekhova

Звезда посетовала, что все свои красивые купальники она забыла дома, потому срочно пришлось покупать новый прямо в клинике. Кроме того, Анфиса похвалилась, что врачи медицинского учреждения Кивач похвалили ее за хорошее состояние здоровья.

«А все лишь потому, что я разобралась с мозгами, гормонами и питанием. У меня прошло несколько хронических заболеваний и иммунитет железный», — пишет Чехова.

Поклонники пожелали звезде хорошего отдыха и здоровья, отметив, что неделя в Киваче стоит около 350 тысяч, но оно того стоит.