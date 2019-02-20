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Серябкину заподозрили в оказании эскорт-услуг 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Утверждается, что за ночь звезда берет 30 тысяч долларов.
Певица Ольга Серябкина сделала себе имя в группе «Серебро». Сейчас девушка начала сольную карьеру. На ее концертах практически всегда аншлаги. Казалось бы, жизнь удалась. Однако недавно в Сети появился фильм «Правила съема: купи меня, если сможешь». Его авторы утверждают, что певица, как и многие другие девушки, оказывает эскорт-услуги. Причем за ночь она берет 30 тысяч долларов.
На страничке звезды в социальных сетях, стоит заметить, огромное количество откровенных снимков, которые действительно могут натолкнуть на некоторые размышления. Кроме того, бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова ранее говорила, что продюсер Максим Фадеев начал лепить из девушек «сексуальных террористок», потому что лучше всего продаются эротика и скандалы. В том числе и поэтому Темникова ушла из коллектива, сообщает «СтарХит».
Сама Серябкина пока никак не комментировала такие серьезные обвинения в ее адрес. Для нее на первом месте сейчас певческая карьера.
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Женский форум116
Звёзды , Видео , Максим Фадеев , Ольга Серябкина , Елена Темникова , StarHit
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