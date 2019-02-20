Садальский показал «постельный снимок» с Васильевой

Известный актер Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал «постельный снимок» с актрисой Татьяной Васильевой . Звезды лежат рядом друг с другом. При этом видно, что между ними выросла стена непонимания.

@stassadal

Садальский привел отрывок из интервью Васильевой воронежскому изданию, в котором она говорит о нем. В беседе с журналистом актриса заявляет, что актер — очень непостоянный человек. Якобы в нем в какой-то момент произошел перелом, и он стал, по мнению звезды, эгоистичным. При этом Васильева отмечает, что всегда готова броситься на помощь Садальскому, потому что это неотъемлемая часть ее жизни.

«Мы с ним во многих вещах расходимся. Мне не нравится, когда ко мне относятся как к своему парню. «Пойди — возьми». Нужно что-то? «Встань — сходи в магазин». Дошло даже до этого. Тут я почувствовала, что, наверное, что-то женское во мне еще осталось. И перестала бегать в магазин. Мне он все равно. Он меня научил не обижаться, и пусть сам не обижается», — заявила в беседе Васильева.

«Таня вправе сказать то, что считает уместным в предполагаемых обстоятельствах, но как она относится на самом деле знает именно узкий круг. Мы то знаем? Конечно, знаем! А для зрителя? А для зрителя есть легенда, есть интервью», «Да дураку понятно, что Татьяна хотела отношений! Хотела любви, заботы и восхищения! Всё, что она с собой делает — это не для себя, а чтобы ею восхищались и любили!» «Мне кажется Стаса много предавали, поэтому он заранее „в кольчуге“. А Васильева хорошая актриса, но бесшабашная женщина с таким количеством мужчин в ее жизни — и как итог — одна… А Садальский молодец», — заметили в комментариях пользователи.