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Пугачева рассказала, как отметит свое 80-летие 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Примадонна заметила, что через десять лет она уже не рискнет выйти петь.
Примадонна отечественной сцены Алла Пугачёва вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным пришла на юбилей актрисы Ирины Муравьевой, которая отпраздновала семидесятилетие. На своей страничке в социальной сети Instagram актриса Анастасия Макеева выложила видеозапись, на которой певица поздравляет Муравьеву с праздником.
«Я хочу пригласить вас к себе на концерт. Он будет называться «Остатки — сладки», — заявила Примадонна, обращаясь к Муравьевой, под общий смех в зале. Далее звезда «заглянула в будущее». Она отметила, что когда ей исполнится 80 лет, то она уже не рискнет выйти петь. «Но обещаю вам — это будет танцевальный концерт», — сказала Примадонна. В конце ролика Пугачева отметила, что сейчас она живет другой жизнью.
«Очень хорошие видеомоменты, которые до мурашек тронули. Видно, это был по-душевному классный вечер. Вам, Настя, спасибо», «Настя. Спасибо вам за эти невероятные видео. Все актёры, артисты, часть нашей жизни. Целая эпоха. Дай Бог здоровья всем и каждому. Всё так легко, непринуждённо, просто и трогательно. Как будто мы побывали с вами на этом празднике», — заметили в комментариях пользователи.
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