Пугачева рассказала, как отметит свое 80-летие

Примадонна заметила, что через десять лет она уже не рискнет выйти петь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) 19 Фев 2019 в 12:53 PST «Я хочу пригласить вас к себе на концерт. Он будет называться «Остатки — сладки», — заявила Примадонна, обращаясь к Муравьевой, под общий смех в зале. Далее звезда «заглянула в будущее». Она отметила, что когда ей исполнится 80 лет, то она уже не рискнет выйти петь. «Но обещаю вам — это будет танцевальный концерт», — сказала Примадонна. В конце ролика Пугачева отметила, что сейчас она живет другой жизнью.

«Очень хорошие видеомоменты, которые до мурашек тронули. Видно, это был по-душевному классный вечер. Вам, Настя, спасибо», «Настя. Спасибо вам за эти невероятные видео. Все актёры, артисты, часть нашей жизни. Целая эпоха. Дай Бог здоровья всем и каждому. Всё так легко, непринуждённо, просто и трогательно. Как будто мы побывали с вами на этом празднике», — заметили в комментариях пользователи.