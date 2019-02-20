Бывший муж Шукшиной бил ее дочь 

Актриса Мария Шукшина не ходит на ток-шоу, где обсуждается в том числе и ее личная жизнь. Она, как известно, рьяная сторонница того, чтобы все подобные программы были закрыты. А вот ее многочисленные родственники на этих программах частые гости. Они рассказывают много любопытных фактов.
Так дочь Шукшиной от первого брака Анна Трегубенко, с которой, кстати, актриса сейчас не общается, пришла в студию «Пусть говорят» и заявила, что третий муж Марии юрист и бизнесмен Борис Вишняков ее бил. По словам девушки, в 2009 году отчим предложил ей сделать несколько снимков в неглиже. Ей тогда был 21 год.
Также Трегубенко утверждает, что отчим неоднократно крал деньги из сейфа ее матери. Именно поэтому сейчас Мария Шукшина и не общается с мужчиной. У самого Вишнякова своя версия событий. Он признался, что однажды действительно дал девушке пощечину. При этом он извинился перед Анной, но заметил, что продав квартиру бабушки, она ущемила в правах его сыновей Фому и Фоку. Вишняков напомнил девушке, что она получила около 17 миллионов после продажи квартиры на Большой Академической и деньгами не поделилась, сообщает «СтарХит».