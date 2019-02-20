Легчилова призналась, что родила сына от Бочкина

Несколько дней назад знаменитый советский и российский актер Игорь Бочкин отметил свое 62-летие. Любимая супруга артиста Анна Легчилова, конечно, не упустила случая трогательно поздравить мужа с праздником в социальных сетях, а также сделать весьма неожиданное признание. Оказывается, у артистов три года назад родился сын.

«Чтоб все за нас так не переживали, с большим запозданием сообщаем, что в 2016 году у нас родился сын! И мы уже большие и вовсю разговариваем», — написала в своем микроблоге Анна, чем немало удивила многих поклонников.

Напомним, что 49-летняя Анна Легчилова замужем за Игорем Бочкиным с 2002 года. Актеры познакомились в Московском театре имени А. С. Пушкина во время совместной работы над постановкой «Путники в ночи» в 2000 году. Началось все со служебного романа, который в 2002 году перерос в крепкий брачный союз. Для актрисы это первый брак, в то время Игорь Иванович до этого был уже трижды женат.

Долгое время поклонники звездной пары были твердо убеждены, что в их семье за 17 лет совместной жизни так и не появилось общих детей. И признание Анны стало для многих настоящим сюрпризом. К сожалению, актриса не сообщила ни имени сына, ни его дату рождения, ни тем более детали своей беременности.