52-летняя Кроуфорд предстала в новом образе

Известная модель Синди Кроуфорд продолжает удивлять преданных поклонников и весь мир, и даже солидный по модельным меркам возраст не может ей помешать.

На своей странице в популярной соцсети Instgram Синди Кроуфорд опубликовала откровенный снимок. Полностью обнаженная модель с комфортом устроилась в подвесном кресле-яйце, уютно свернувшись калачиком.

@cindycrawford

Как сообщила сама Синди, этот снимок войдет в книгу известного модного фотографа Рассела Джеймса, который работает над альбомом "Ангелы ограниченным тиражом". О дате выхода пока не сообщается, но несколько крупных европейских издательств уже сделали предзаказ.

Кадр, которым решила поделиться Синди Кроуфорд со своими подписчиками, собрал множество восторженных комментариев, и, конечно, модели сказали, что она шикарно выглядит и 52 года — это не возраст.