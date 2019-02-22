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Муцениеце отреагировала на слухи о беременности 

Passion.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: @agataagata
29-летняя актриса высказалась о слухах вокруг ее предполагаемой третьей беременности.
На днях в Сети появились снимки с закрытой премьеры фильма «Тобол», на которую Агата Муцениеце, сыгравшая одну из главных ролей, пришла с мужем Павлом Прилучным. При этом артистка выбрала бархатное платье, в котором на некоторых фото и в некоторых ракурсах ее живот выглядел округлившимся.
Это породило волну слухов о беременности девушки, на которые Агата отреагировала довольно резко.
«Да, у меня восемь детей, жду девятого. Все мальчики. Так и пишите!»
— заявила она в интервью журналу StarHit.
Напомним, недавно стало известно, что Агата в очередной раз крупно поссорилась с мужем, и в их семейный подмосковный особняк даже приезжал наряд полиции. Однако на премьере «Тобола» Муцениеце и Прилучный позировали фотографам в обнимку и как ни в чем не бывало. В семье актеров уже подрастают двое детей — 6-летний Тимофей и почти 3-летняя Мия.
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Звёзды , Другое , Агата Муцениеце , StarHit
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