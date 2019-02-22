Серябкина опровергла связи с богатыми мужчинами

«Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать, потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений», — возмущается Ольга. Девушка обратилась к звездному адвокату Сергею Жорину с просьбой представлять ее интересы в суде.

Другие знаменитости, которые видели сюжет, также отрицают возможность оказания интимных услуг. Представители шоу-бизнеса считают абсурдным, что стоимость за мнимую услугу совпадает с ценой выступления артиста. Адвокат Серябкиной намерен найти распространителя ложных данных в ближайшее время.