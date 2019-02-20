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Экс-солистка «Ленинграда» оказалась в центре скандала 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Певица Милена Дейнега пожаловалась на экс-солистку "Ленинграда" Юлию Коган, позаимствовавшую у нее песню "Денег нет, зовут Олег".
Юлия попросила подарить ей композицию несмотря на то, что Дейнега просила за песню 100 тыс. руб. Дейнега согласилась с условием, что на каждом концерте Коган будет говорить о том, кто написал песню. "Может быть, другие артисты, которым нужен репертуар, узнают обо мне как об авторе и купят мои песни. В этом и будет мой интерес", — пояснила Дейнега в беседе с eg.ru.
На одном из концертов Коган действительно представила Дейнегу, однако после Милена узнала, что экс-солистка "Ленинграда" перестала упоминать ее. "Вдобавок ко всему одну из таких съемок ее муж Антон Бут разместил на YouTube. И за просмотры им шли деньги. А я не получила ни денег, ни обещанного пиара. Мне стало очень обидно", — призналась она.
После Коган "вернула" песню Дейнеге, однако отметила, что ей неприятно было читать резкие высказывания Милены о себе.
Ранее экс-солистка "Ленинграда" высказалась о разводе Шнуровых.
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Звёзды , Юлия Коган , Антон Бут , Экспресс-газета
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