«Мужчины — не евнухи, чтобы не реагировать на женщин»

Супруга певца Стаса Михайлова Инна много раз признавалась в соцсетях в любви своему мужу. При этом на своей страничке в социальной сети Instagram она решила поговорить о ревности. По ее мнению, бывает три причины этого состояния: неуверенность в чувствах партнера, уверенность в собственной исключительности и патологическая склонность к изменам.

С первыми двумя причинами, как она считает, еще можно справиться, а вот с третьей бороться тяжело. Инна Михайлова заметила, когда люди сильно друг друга любят возникает чувство собственности. «Важно и нужно понимать, что рано или поздно партнёрам это станет неинтересно и, что бесконечно это продолжаться не может, какой бы идеальный человек ни был. У него есть глаза и уши, он живёт полноценной жизнью, избежать общения и красивых, интересных людей вокруг невозможно. Не факт, что человек сразу станет изменять вам, но мужчины — не евнухи, чтобы не реагировать на женщин», — заметила она.

Также Инна Михайлова предложила способы борьбы с ревностью. Необходимо поставить себя на место того человека, которого ревнуешь. Нужно, как считает она, понять, как это все выглядит со стороны и как при этом выглядите вы сами.

«Инна, вы идеальная красивая женщина, преданная. Вы опора и поддержка Стасу, это дар Бога Стасу, нет лучше и не может быть. Надо быть правда глупцом, чтобы не ценить это, и видя вас и семью понятно, что там идиллия в отношениях», «Инна, представляю, какая это приятная истома, иметь такого мужа. И понимать, что он твой, и только твой. Представляю, как тяжело ревновать его, но ведь это тоже приятность для души», «Конечно прошли годы, чтобы вы смогли так мудро и спокойно все пояснить. Полностью согласна, понимаю и восхищаюсь вами. Спасибо за честность», «Благородная Инна Михайлова, да вы просто жизненное украшение Стаса Михайлова. С интересом читаю ваши искренние советы и многому учусь, спасибо вам», «Спасибо за мудрые советы! Каждая кто прочла это обязательно почерпнула для себя что-то», «Прекрасная мама. Любящая жена! Самые хорошие качества для того, чтобы было счастье в семье и любовь! Божьих благословении вашей большом и прекрасном семье!» — заметили в комментариях пользователи.