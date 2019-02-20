Кристина Асмус показала свою младшую сестру

И призналась, что Карина ее самый близкий друг.

Актриса Кристина Асмус , известная многим зрителям по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны», решила поделиться редким снимком со своей младшей сестрой.

Вместе с Кариной звезда с детства занималась спортивной гимнастикой. На этом настаивали их родители, которые мечтали вырастить из дочерей чемпионок. Но если Кристина Мясникова, это настоящая фамилия артистки, в 15 лет четко решила, что со спортом ей не по пути, то Карина продолжила тренироваться и выступать на соревнованиях. Актриса очень гордится родным человеком.

Это моя родная младшая сестра Карина ❤️ Мой самый близкий друг и пример во многом. Карина мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке 🤸🏼‍♂️, трёхкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и международных соревнований 🏆, 6 лет состояла в основном составе сборной страны ✊🏻 и была моим дублером в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Завершила карьеру в связи со сложнейшей травмой на самом пике карьеры,

«В данный момент она работает тренером в зале спортивной гимнастики в «Crocus» 📍 — лучшем фитнес-клубе России, где есть всё для подготовки детей к большому спорту и для общего развития как детей, так и взрослых ✔️ Карина один из лучших тренеров в стране для любителей с общим стажем больше 10 лет! 💪🏻 Короче, если хотите сесть на шпагат или научиться сальтуху)), вам к моей сестре! ☝🏻 Карина просто топ уровень, вышак, бомба!»,

— посоветовала актриса.

(прим. Letidor.ru : в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Отметим, Карина тоже стала мамой. У нее растет дочь Сафия. И сестра актрисы уже приучает свою малышку к спорту.

К слову, недавно Кристина и Карина вместе с дочерьми отдыхали в Дубае. И актриса делилась забавным видео с участием малышек. Девочки танцевали тверк на глазах у прохожих. И если Сафия все же стеснялась демонстрировать таланты на публике, то пятилетняя Настя чувствовала себя свободно.

Напомним, у Кристины Асмус еще есть две старшие сестры Екатерина и Ольга. Но снимками с родными людьми актриса делится крайне редко.