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Тарзан обнажился для подписчиков 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: Дни.ру
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан похвастался поджарым телом. Муж Наташи Королевой продемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.
Танцор опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться и советует слабонервным и моралистам отойти от экранов.
После, на радость поклонницам, он распахивает халат. Отметим, что под ним у Тарзана были только плавки.
"Я буду хвастаться своей стройностью, за пару дней слил немножко воды и не могу не похвастаться",
— гордо рассказывает Глушко.
Фанатки, судя по восторженным комментариям, "стриптизом" Сергея остались довольны. Однако, кто-то из фолловеров все же отметил, что Глушко слишком высоко натягивает плавки. Наверное, влюбленная фанатка испугалась, что звезда ненароком пережал себе что-нибудь тесным предметом нижнего белья.
"Ну, красавчик! Плавки, правда, высоковато натянул (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)". "Отличное тело! 👍👍👍приятно смотреть!", "Трудяга👍🔥🔥", "Да уже бы совсем разделся)))", "Красавчик👏👏👏", "Сергей вы просто супер так держать👍", "Сергей, Вы очень гармоничны— и душевно и физически. И такое красивое тело -это каторжный труд. Пусть все завистники не смотрят 😀", "ну есть чем похвастаться!". — писали интернет-обыватели.
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