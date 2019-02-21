Жена актера Башарова подала на развод

Супруга актера и телеведущего Марата Башарова Елизавета подала на развод. Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в мировом судебном участке Бабушкинского района, беседа по исковому заявлению состоится 22 февраля в 10:00. Согласно законодательству, судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Известно, что Елизавета Башарова обратилась в суд 6 февраля. Данных о взыскании алиментов на содержание ребенка в документе не содержится. Марат Башаров в свою очередь заявил агентству «Москва» , что у него «все в порядке» в отношениях с женой и он не в курсе иска о разводе.

«Я не даю комментариев. У меня в отношениях с женой все в порядке»,

— сообщил актер.

Ранее сама Елизавета написала в соцсети, что у артиста нет желания вылечиться и покончить с алкоголем ради семьи, и что она подает на развод. Супруги поженились в 2017 году и воспитывают сына.