Вернувшуюся на сцену Понаровскую раскритиковали 

Певица Ирина Понаровская много лет не появлялась на публике, поэтому поклонники помнили её такой, какой она была в конце девяностых. Понаровская ещё в советские годы отличалась от коллег особым неповторимым стилем и яркой красотой. Ирина не чуралась экспериментов с внешностью и выбирала провокационные наряды, фанаты ждали её впечатляющих преображений и гадали, какой она станет в следующий раз. Но с началом нового века Ирина ушла в тень и перестала принимать участие в концертах и гастролировать, посвящая время семье. И вот недавно певица торжественно вернулась. Однако не всем это пришлось по вкусу. Видео рассказывает о том, как приняли 65-летнюю звезду зрители.