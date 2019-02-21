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Вернувшуюся на сцену Понаровскую раскритиковали 

Рамблер 34 минуты назад
Певица Ирина Понаровская много лет не появлялась на публике, поэтому поклонники помнили её такой, какой она была в конце девяностых. Понаровская ещё в советские годы отличалась от коллег особым неповторимым стилем и яркой красотой. Ирина не чуралась экспериментов с внешностью и выбирала провокационные наряды, фанаты ждали её впечатляющих преображений и гадали, какой она станет в следующий раз. Но с началом нового века Ирина ушла в тень и перестала принимать участие в концертах и гастролировать, посвящая время семье. И вот недавно певица торжественно вернулась. Однако не всем это пришлось по вкусу. Видео рассказывает о том, как приняли 65-летнюю звезду зрители.
Звёзды , Видео , Красота , Ирина Понаровская
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