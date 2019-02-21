Звезда «Наша Russia» погибает от алкозависимости

Звезда ситкома «Наша Russia» погибает от алкозависимости

Исполнитель комической роли Джамшута нуждается в помощи.

Звезда ситкома «Наша Russia», актер Валерий Магдьяш , стал жертвой разбойников, которые ударили его трубой по голове и забрали деньги, приготовленные для приобретения квартиры в Москве.

«Удар трубой по голове, восемь швов, больница… Ни жилья, ни средств, ни документов, — делился актер в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». — Никому из близких и друзей не стал рассказывать. Это только моя ошибка, и я сам должен справиться. Собрал, что было, и поехал в Минеральные Воды. Просто так, один. Добрался до вокзала, там и остался. Местные полицейские и охранники подкармливали меня бутербродами».

Этот сюжет, напоминающий сценарий известного сатирического сериала, актер Валерий Магдьяш, исполнитель роли Джамшута, рассказывает всем, но уже никто в рассказы не верит. В настоящее время актер перебрался из Москвы в Минеральные воды и, по свидетельству очевидцев, крайне нуждается в деньгах. Карьера в кино для него завершилась, а успех у женщин — последний шанс вернуть утраченное благополучие. О счастье Валерия заботится Ирина Осипова — женщина, которая узнала актера в Пятигорске и решила помогать ему в этот непростой момент. Ирина Осипова давала Валерию деньги в долг, которые он ей не возвращал, а также подыскивала подработку, с которой его быстро увольняли. Причина несчастий — алкоголизм.

«Валера воровал водку в магазине напротив моей работы, — вспоминает Ирина. — Инцидент с кражей стал известен, потому что полиция запросила запись с камер наблюдения, а там на видео — Магдьяш оказывает сопротивление с украденной бутылкой в руках. Решилась и написала письмо Сергею Светлакову. Но, судя по всему, нашла неправильный адрес шоумена. Жаль, что такой талантливый человек превратился в бродягу и алкоголика!»

Напомним, что с 2006 по 2009 год Валерий снимался в роли гастарбайтера Джамшута в скетчкоме «Наша Russia», которая принесла ему известность. Помимо роли гастарбайтера, он сыграл также роли «Быстроногого Абелардо», бомжа Коляна и бокового арбитра в эпизоде про омскую футбольную команду «ГазМяс». В 2010 году снялся в фильме «Наша Russia. Яйца судьбы», в котором снова сыграл роль гастарбайтера Джамшута из Нубарашена.