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Лопырева поделилась совместным фото с Булатовым 

Eva.ru 1 час назад
Фото: @lopyrevavika
В начале прошлого года все с нетерпением ждали бракосочетания Виктории Лопыревой с Николаем Басковым, предполагалась «свадьба века». Но пара распалась без объяснения причин. Затем появилась информация об интересном положении фотомодели, и отцовство приписывали знаменитому певцу, который оказался ни при чем. Новый избранник телезвезды — бизнесмен Игорь Булатов, именно ему две недели назад она подарила сына.
О беременности посла ЧМ-2018 и ведущей Виктории Лопыревой стало известно в конце прошлого года, когда одно из изданий опубликовало эксклюзивные кадры красавицы с Игорем Булатовым. Общественность крайне негативно восприняла новость о романе звезды, зная, что жена предпринимателя Тата Карапетян недавно родила от него второго ребенка. Но вскоре стало известно, что мужчина развелся с матерью своих детей и живет с новой избранницей.
Лопырева долго не реагировала на потоки критики в свой адрес, но потом все же ответила на негатив. Она дала понять, что ее бойфренд свободен в желаниях, она никого рядом не приковала наручниками и просто наслаждается отношениями. Наконец на странице Виктории в Инстаграме впервые появился совместный кадр с Игорем Булатовым, который она дополнила «сердечком».
Многим подписчикам понравилась долгожданная фотография влюбленных — в считанные минуты после публикации она получила десятки тысяч лайков. «Мисс Россия 2003» предполагала, что многие захотят написать ей гадости, потому закрыла комментарии к новому посту. Виктория уверяет, что Тата Карапетян не была ей подругой, а просто знакомой, и считает разговоры о бумеранге, который якобы должен вернуться к ней, глупостями. Она подчеркивает, что речь идет о высоких чувствах, связывающих ее с Булатовым, который сделал свой выбор.
Известно, что Лопырева любит футбол, с которым тесно связана ее жизнь, потому и сына назвала в честь выдающегося спортсмена — малыш получил имя Марк Лионель.
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