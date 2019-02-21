Успенская отказалась от алкоголя накануне юбилея

Королева шансона Любовь Успенская готовится к празднованию дня рождения. В конце февраля певице стукнет 65 лет. Юбилей артистки едва не омрачила серьезная болезнь — звезда перенесла воспаление легких и только сейчас стала приходить в себя.

— Температура была высокой: больше 39, — говорит певица. — Мне делали уколы. Но я не отменила ни одного концерта. У меня на сцене стояла чашечка с лекарствами, которые я пила во время выступления. Люди не понимали, думали, что я выпиваю.

Артистка уверяет: с алкоголем она раньше была на короткой ноге. Но перед юбилеем стала абсолютной трезвенницей. Как оказалось, неспроста.

— Алкоголь — это такой яд для веса! — уверяет артистка. — Я месяца четыре уже ни капли спиртного не выпила. Даже от глотка шампанского в Новый год отказалась — чисто символически подняла бокал и поставила на место. Не пью даже вино. Мне хочется быть здоровой, находиться в прекрасной форме, а алкоголь держит вес. Мой совет всем: пейте только водичку!

Своей фигурой Успенская гордится. В свои 65 она выглядит минимум на двадцать лет моложе. Артистка уверяет: все благодаря правильному образу жизни и регулярному интиму.

— Моя фигура — не дура, — говорит артистка. — На спорт я не хожу, йогой занимаюсь. Но от природы у меня всегда все в порядке, даже если я ничего не делаю. В последнее время я сильно похудела, потому что мечтала влезть в свои любимые платья. Чтобы похудеть, нужно иметь силу воли, отказаться от ужинов после шести-семи часов вечера. И главное, не есть на ночь фрукты. Это глюкоза, которая не даст похудеть. Многие вечером, чтобы утолить чувство голода, могут съесть яблоко или банан. Не надо! Лучше займитесь сексом или съешьте что-нибудь белковое, кефирчик выпейте. Я давно не ем фрукты на ночь!

Несмотря на возраст, Успенская о покое не думает. Устраивать прощальные туры она не собирается.