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Успенская отказалась от алкоголя накануне юбилея 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Королева шансона Любовь Успенская готовится к празднованию дня рождения. В конце февраля певице стукнет 65 лет. Юбилей артистки едва не омрачила серьезная болезнь — звезда перенесла воспаление легких и только сейчас стала приходить в себя.
— Температура была высокой: больше 39, — говорит певица. — Мне делали уколы. Но я не отменила ни одного концерта. У меня на сцене стояла чашечка с лекарствами, которые я пила во время выступления. Люди не понимали, думали, что я выпиваю.
Артистка уверяет: с алкоголем она раньше была на короткой ноге. Но перед юбилеем стала абсолютной трезвенницей. Как оказалось, неспроста.
— Алкоголь — это такой яд для веса! — уверяет артистка. — Я месяца четыре уже ни капли спиртного не выпила. Даже от глотка шампанского в Новый год отказалась — чисто символически подняла бокал и поставила на место. Не пью даже вино. Мне хочется быть здоровой, находиться в прекрасной форме, а алкоголь держит вес. Мой совет всем: пейте только водичку!
Своей фигурой Успенская гордится. В свои 65 она выглядит минимум на двадцать лет моложе. Артистка уверяет: все благодаря правильному образу жизни и регулярному интиму.
— Моя фигура — не дура, — говорит артистка. — На спорт я не хожу, йогой занимаюсь. Но от природы у меня всегда все в порядке, даже если я ничего не делаю. В последнее время я сильно похудела, потому что мечтала влезть в свои любимые платья. Чтобы похудеть, нужно иметь силу воли, отказаться от ужинов после шести-семи часов вечера. И главное, не есть на ночь фрукты. Это глюкоза, которая не даст похудеть. Многие вечером, чтобы утолить чувство голода, могут съесть яблоко или банан. Не надо! Лучше займитесь сексом или съешьте что-нибудь белковое, кефирчик выпейте. Я давно не ем фрукты на ночь!
Несмотря на возраст, Успенская о покое не думает. Устраивать прощальные туры она не собирается.
— Человек, который работает и не думает о пенсии, дольше живет, — говорит артистка. — Это правда! А я еще жить собираюсь долго. Мои дальние родственники, друзья в Америке — те, которые пошли на пенсию — уже умерли. А те, кто продолжает работать, живут! Потому что у них есть стимул. Они знают, что нужно двигаться, что движение — это жизнь. И я так же. Даже в выходной минут пятнадцать полежу, а потом говорю себе: «Больше не могу!» Я должна пойти на кухню что-то приготовить или в сад пойти сорняки вырвать или розы срезать. Летом я даже кошу траву — прошу своего садовника, чтобы он мне дал поработать. Я получаю силы, когда трачу энергию. И это продлевает мне жизнь!
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Звёзды , Любовь Успенская
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