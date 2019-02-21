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Звездные отцы-одиночки 

Рамблер 39 минут назад
Летом 2015 года скончалась певица Жанна Фриске, оставив своему гражданскому супругу, телеведущему Дмитрию Шепелеву, двухлетнего сына. На то, чтобы воспитывать малыша, претендовали родители Фриске, но Дмитрий принял решение воспитывать наследника самостоятельно. Звёздный отец-одиночка старается проводить с сыном как можно больше времени и путешествует с мальчиком, радуя подписчиков в Инстаграме совместными фото и видео.
Отец-одиночка — явление не такое частое, однако мужчины, которые воспитывают детей самостоятельно, встречаются даже среди известных артистов, певцов и телезвёзд. Смотрите видео и узнайте о других популярных мужчинах, решившихся на такое.
Звёзды , Видео , Дети , ЖАННА ФРИСКЕ , Дмитрий Шепелев
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