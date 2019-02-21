Звездные отцы-одиночки

Летом 2015 года скончалась певица Жанна Фриске , оставив своему гражданскому супругу, телеведущему Дмитрию Шепелеву , двухлетнего сына. На то, чтобы воспитывать малыша, претендовали родители Фриске, но Дмитрий принял решение воспитывать наследника самостоятельно. Звёздный отец-одиночка старается проводить с сыном как можно больше времени и путешествует с мальчиком, радуя подписчиков в Инстаграме совместными фото и видео.

Отец-одиночка — явление не такое частое, однако мужчины, которые воспитывают детей самостоятельно, встречаются даже среди известных артистов, певцов и телезвёзд. Смотрите видео и узнайте о других популярных мужчинах, решившихся на такое.