Актриса прожила 15 лет с тампоном в носу

Актриса Елена Валюшкина пострадала из-за халатности врачей. Теперь каждый год Валюшкина вынуждена оперироваться. Много лет назад актриса сделала несложную операцию по чистке пазухи носа, но случилась неприятность, отравляющая жизнь актрисы похлеще вечно забитого носа. Врач во время операции оставил марлевый тампон внутри пациентки, так она проходила 15 лет. Из-за халатности врачей, актриса вынуждена каждый год оперировать нос. Последнюю операцию сделала в Германии, но и там врачи не смогли устранить последствия ошибки коллеги навсегда, пишет «7 дней»

«В свое время были безрукие врачи, которые допустили большую ошибку, мягко говоря. Из-за них и появились такие последствия, которые я теперь разгребаю», — говорит актриса.

Проблемы со здоровьем не мешает актрисе много работать и путешествовать. Елена Валюшкина знаменита участием в шоу и сериалах «Я худею», «Супербобровы», «Бабушка легкого поведения», «Любовницы», «ИП Пирогова».