Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, по вине которых погибли люди 

Рамблер 1 час назад
16 февраля 2019 года певица Юлия Райнер, принимавшая участие в четвёртом сезоне шоу «Голос», сбила мужчину и скрылась. Опознать женщину удалось с помощью записей, сделанных камерами видеонаблюдения. Как заявила исполнительница, мужчину она не заметили, а поняв, что произошло, испугалась и умчалась. Пострадавший скончался. Юлию лишили прав за то, что она оставила место дорожно-транспортного происшествия и не вызвала скорую помощь. Возбуждено уголовное дело. Певице грозит до пяти лет лишения свободы, вердикта суда она будет ждать под подпиской о невыезде.
К сожалению, даже известные люди иногда нарушают закон намеренно или по неосторожности и в некоторых случаях это приводит к гибели посторонних. Смотрите видео и узнайте о звёздах, из-за которых погибли люди.
Звёзды , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова сдала крестик в ломбард ради ипотеки
Актриса прожила 15 лет с тампоном в носу1
Раскрыты разрушающие красоту привычки женщин
Можно ли опьянеть, выпив много кефира2
Лопырева поделилась совместным фото с Булатовым
Видео
Рамблер/гороскоп на 21 февраля
Психология
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Как выплатить ипотеку и не свихнуться
Дом и сад
О чем нужно помнить гипертоникам
Здоровье
Насколько безопасны детские пюре из магазина
Дети Еда
Звезды, по вине которых погибли люди
Звёзды
Звездные отцы-одиночки
Звёзды Дети
Звезда «Наша Russia» погибает от алкозависимости
Звёзды
Трехлетка лихо ушла от полицейской погони
Дети
Вернувшуюся на сцену Понаровскую раскритиковали
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение