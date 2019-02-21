Звезды, по вине которых погибли люди

16 февраля 2019 года певица Юлия Райнер, принимавшая участие в четвёртом сезоне шоу «Голос», сбила мужчину и скрылась. Опознать женщину удалось с помощью записей, сделанных камерами видеонаблюдения. Как заявила исполнительница, мужчину она не заметили, а поняв, что произошло, испугалась и умчалась. Пострадавший скончался. Юлию лишили прав за то, что она оставила место дорожно-транспортного происшествия и не вызвала скорую помощь. Возбуждено уголовное дело. Певице грозит до пяти лет лишения свободы, вердикта суда она будет ждать под подпиской о невыезде.

К сожалению, даже известные люди иногда нарушают закон намеренно или по неосторожности и в некоторых случаях это приводит к гибели посторонних. Смотрите видео и узнайте о звёздах, из-за которых погибли люди.