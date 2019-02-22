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«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Милявской будет жить в Польше 

Passion.ru + ещё 1 1 час назад
Лолита Милявская опровергла слухи о диагнозе дочери и рассказала о ее планах на будущее.
20-летняя дочь популярной певицы Лолиты Милявской отличается от сверстниц. Однако «особенной» звездная мама свою девочку не считает. В беседе с Ириной Шихман в рамках ее YouTube-шоу «А поговорить?» Лолита еще раз подчеркнула, что у Евы нет аутизма. «Это патологическая стеснительность», — пояснила она.
Девочка была долгожданной и желанной для Лолиты, но, увы, появилась на свет недоношенной. После ее рождения врачи предлагали звездной маме подписать отказ от ребенка, вес которого составлял всего 1 килограмм 200 граммов. Однако та отказалась, малышку выходили.
Один педиатр из частной клиники поставил Еве диагноз «аутизм», но другой специалист осмотрел ее и сказал, что все особенности ее развития — из-за недоношенности. Девочка всегда справлялась с учебой, но у нее нет подруг и она равнодушна к социальным сетям. «Она медленна в социуме, но зато в ней нет агрессии», — пояснила певица.
Из-за плотного графика певицы, ее дочь воспитывалась бабушкой в Киеве. После того, как у Лолиты возникли ложности с въездом в эту страну, было решение о переезде в Европу. Через год, после окончания учебы на филологическом факультете филиала Варшавского университета в Киеве, дочь Милявской переедет в Польшу, где и будет строить свою дальнейшую жизнь.
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Текст: Роза Ветрова
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Звёзды , Видео , Лолита Милявская , passion.ru
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