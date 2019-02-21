Галкин объяснил новости об операции на сердце жены

Шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на сообщения о том, что его супруге, певице Алле Пугачевой потребовалась помощь хирурга-кардиолога. Во время беседы с «360» он заявил, что подобное придумывают, когда «в стране нет новостей».

«Когда нет новостей в стране, вот придумывают вот такие, что моей жене стало плохо», — заявил Галкин.

Ранее в Telegram-канале Baza было опубликовано сообщение, что Пугачевой якобы стало плохо — она обратилась с жалобами на неприятные ощущения в груди в Институт хирургии имени Вишневского.

«После обследования кардиологи поняли, что у Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм. Стало ясно, что времени на раскачку нет, решили оперировать», — сообщили авторы.

Источник также отметил, что операцию, которая прошла успешно, провел академик Баграт Алекян.