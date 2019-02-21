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Галкин объяснил новости об операции на сердце жены 

360tv.ru 1 час назад
Фото: @maxgalkinru
Шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на сообщения о том, что его супруге, певице Алле Пугачевой потребовалась помощь хирурга-кардиолога. Во время беседы с «360» он заявил, что подобное придумывают, когда «в стране нет новостей».
«Когда нет новостей в стране, вот придумывают вот такие, что моей жене стало плохо», — заявил Галкин.
Ранее в Telegram-канале Baza было опубликовано сообщение, что Пугачевой якобы стало плохо — она обратилась с жалобами на неприятные ощущения в груди в Институт хирургии имени Вишневского.
«После обследования кардиологи поняли, что у Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм. Стало ясно, что времени на раскачку нет, решили оперировать», — сообщили авторы.
Источник также отметил, что операцию, которая прошла успешно, провел академик Баграт Алекян.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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