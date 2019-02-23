Джанабаева считает Меладзе «невероятным отцом»

Сыновья артиста берут с него пример.

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева на днях дала интервью и согласилась рассказать не только про работу, но и про свою семью. Звезда заявила, что ее муж, знаменитый певец Валерий Меладзе — невероятный отец, а сыновья его просто обожают. Оказалось, Альбине Джанабаевой с помощью мужа совсем не трудно воспитывать двоих мальчиков.

"Это круто! Интересно смотреть, как они взаимодействуют, спорят, играют. Старший сын уже понимает, что он для младшего авторитет. И конечно, мальчики равняются на папу", — рассказала звезда изданию TOPBEAUTY.

Оказалось, что некоторые спорные и сложные вопросы в воспитании детей Валерий Меладзе решает самостоятельно, а Альбина Джанабаева уверена: у мужа это получается лучше, чем у нее самой.

"Валерий очень эмоциональный, но при этом и очень терпеливый. Когда нужно поговорить с детьми и что-то объяснять, то это обычно делает именно он, у него как-то спокойнее получается. Я могу эмоционально включиться и увлечься, даже нотации прочитать, а Валерию хватает терпения, он невероятный отец, чуткий, я поражаюсь тому количеству любви, терпения и внимания, которое он отдает детям", — признается певица.

Кстати, ранее Альбина Джанабаева утверждала, что Валерий Меладзе проводит больше времени со старшим сыном Костей, а младшему Луке пока нужнее мама. Но, видимо, вклад артиста в воспитание обоих мальчиков она ценит очень высоко.

Кстати, у Кости и Луки уже много своих интересов. Костя занимается плаванием, гольфом, учит языки, да еще и уделяет время просмотру кинофильмов. Младший Лука уже посещает занятия по гимнастике и с удовольствием там бегает, прыгает и скачет.

Напомним, известный исполнитель Валерий Меладзе с 2014 года женат на экс-солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Пара уже несколько лет вместе и растит двоих сыновей: 14-летнего Константина и 4-летнего Луку.

Долгое время артисты скрывали свои отношения, ведь с первой супругой Ириной Валерий Меладзе официально развелся только в 2014 году, чтобы почти сразу жениться на Альбине.

@sofikomeladze

Кроме того, от Ирины у певца растут три прекрасных дочери — 28-летняя Инга, 19-летняя Софья и 16-летняя Арина. Несмотря на расставание с первой супругой, Валерий сумел сохранить прекрасные отношения со всеми своими дочками. Артист действительно старается не обделять их вниманием, часто встречается с ними и помогает, чем может.