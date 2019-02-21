Эмили Ратаковски в купальнике показала бронзовый загар

Эмили Ратаковски, считающаяся одной из самых сексуальных женщин в мире, совсем не стесняется делиться откровенными фотографиями в своих соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Фев 2019 в 6:26 PST В этот раз она опубликовала снимок, на котором она предстала в крошечном купальнике, позволяющем ей демонстрировать подписчикам свои идеальные формы и бронзовый загар.

«Next week (на следующей неделе — англ.)», — заинтриговала поклонников модель.

Всего за пару часов пикантное фото набрало свыше 800 тысяч «лайков» и около 3,6 тысяч комментариев. Большинство интернет-пользователей восхитились чуственным снимком Ратаковски и написали ей многочисленные комплименты о ее красоте.