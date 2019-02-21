Матильда Шнурова поделилась секретами стройности

Многие подписчики уже давно интересуются у Матильды ее секретами стройной фигуры и особенностях питания. Бывшая супруга фронтмена групы «Ленинград» известный ресторатор и по долгу службы ей часто приходится пробовать различные блюда иногда в большом количестве. Но это совсем не сказывается на ее внешнем виде.

На своей странице в Instagram она опубликовала пост, где рассказала фолловерам об особенностях собственной системы питания, составленной по советам диетолога. По ее признанию, он исключила из своего рациона продукты, которые не несут никакой пользы для организма.

Как оказалось, в рационе Матильды отсутствуют углеводы, сахар и сахаросодержащие продукты, крупы и глютен. Молочные изделия она заменила на ореховое молоко и блюда, содержащие белок и клетчатку. Она отмечает, что из-за свое деятельности ей часто приходится нарушать собственные запреты в пище.

Мнения пользователей разделились. Некоторые упрекнули звезду в том, что такая система питание не каждому по карману, поэтому ее попросили составить меню, опираясь на средний доход жителя России.