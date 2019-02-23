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Лолита откровенно рассказала о наркозависимости 

Passion.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Passion.ru
Певица рассказала об обратной стороне своей популярности.
55-летняя Лолита Милявская — одна из немногих артисток, откровенных с поклонниками. Певица не стесняется своей неидеальной фигуры, часто публикует фотографии без макияжа и фотошопа. В недавней беседе с Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить?» Лолита откровенно рассказала о своей наркозависимости. По словам певицы, наркотики помогали ей бороться с усталостью и не давали никакого «кайфа» — съемки программы «Без комплексов» удавались Лолите только благодаря запрещенным веществам. «Неожиданно в моей жизни появились люди, которые стали снабжать меня запрещенными препаратами. „Хочешь попробовать?“ — спрашивали меня они. „А давай!“, — отвечала я. Поначалу все это казалось сущим пустяком. Через год такого образа жизни поняла, что физически умерла. Я стала понимать, что втягиваюсь. В принципе, на этом мой кокаин закончился», — честно сказала Милявская.
Лолита призналась, что доставать наркотики было делом нехитрым: «Тогда еще говорили, что самый чистый кокаин у людей, которые… Как же это по должности? У самого главного борца с наркодилерами».
Артистка отметила, что в настоящее время не употребляет не только наркотики, но и алкоголь: «Да, меня несколько раз видели пьяной. Помню, рассталась с мужчиной, — это я воспринимала как крах всей жизни, поэтому нашла утешение в алкоголе. А еще выходила на сцену нетрезвой. Думаю, подобное происходило у многих». Сейчас певица предпочитает вести здоровый образ жизни, трезво относиться ко всяким жизненным перипетиям и не искать решение проблем в алкоголе.
Так забота о собственном здоровье, осознание пагубности пути, на который ее сталкивало употребление наркотиков, помогли Лолите Милявской вовремя остановиться и вернуться к полноценной жизни.
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Женский форум
Звёзды , Лолита Милявская
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