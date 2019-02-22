Шнуров открестился от желания мстить бывшей жене

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал причину блокировки выпуска программы «Осторожно, Собчак », участницей которого стала бывшая жена музыканта Матильда. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

По словам Шнурова, он не имеет отношения к жалобе на интервью Ксении Собчак с его бывшей супругой.

«Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Причем здесь мои помощницы и я?»

— удивился Шнуров, прикрепив к публикации скриншот из YouTube, где указана компания, по просьбе которой видео было удалено с канала.

Музыкант призвал журналистку уважать закон и, в частности, авторское право, если она «претендует на политический вес».

Интервью Собчак с Матильдой Шнуровой появилось на канале телеведущей в понедельник, 18 февраля. Бывшая жена музыканта рассказала, что может вспомнить о нем только хорошее, а также благодарна за то, что он всегда поддерживал ее бизнес-проекты.