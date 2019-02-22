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Шнуров открестился от желания мстить бывшей жене 

Lenta.ru 2 часа назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал причину блокировки выпуска программы «Осторожно, Собчак», участницей которого стала бывшая жена музыканта Матильда. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
По словам Шнурова, он не имеет отношения к жалобе на интервью Ксении Собчак с его бывшей супругой.
«Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Причем здесь мои помощницы и я?»
— удивился Шнуров, прикрепив к публикации скриншот из YouTube, где указана компания, по просьбе которой видео было удалено с канала.
Музыкант призвал журналистку уважать закон и, в частности, авторское право, если она «претендует на политический вес».
Интервью Собчак с Матильдой Шнуровой появилось на канале телеведущей в понедельник, 18 февраля. Бывшая жена музыканта рассказала, что может вспомнить о нем только хорошее, а также благодарна за то, что он всегда поддерживал ее бизнес-проекты.
21 февраля Собчак со ссылкой на русский офис Google сообщила, что ее видео удалено по просьбе помощницы Шнурова Натальи. Ведущая отметила, что поговорила с ней лично, и жалобу «вроде отклонили», но видео все-таки заблокировали. «И главное, там же не было никакого г***** про тебя», — написала Собчак, обратившись к Шнурову.
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Звёзды , Видео , Оксана Пушкина , КСЕНИЯ СОБЧАК , Сергей Шнуров , Google
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