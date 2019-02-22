Что стало с Мариной Зудиной после смерти Табакова 

Марина Зудина была рядом с Олегом Табаковым до его последних дней. Они поженились в 1995 году, но роман между мэтром и студенткой, которая у него училась, начался десятью годами раньше. Паре пришлось пройти через тяжёлый развод Табакова, его конфликт с детьми от первого брака, сплетни, но трудности лишь укрепили семью. Марина родила Олегу Павловичу сына и дочь, была звездой МХТ, где муж был художественным руководителем. Но год назад Табакова на стало. Зудиной пришлось учиться жить без него. Как изменилась жизнь Марины Зудиной за последний год? Что стало с её актёрской карьерой? Чем занимаются дети Марины и Олега Павловича? Смотрите видео и узнайте об актрисе больше.