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Лолиту раскритиковали за фляжку со спиртным 

Дни.ру 24 минуты назад
Фото: Дни.ру
Скандальный блогер Елена Миро утверждает, что известная певица спилась. Она считает, что Лолита Милявская совсем потеряла стыд.
"Что вы скажете о человеке, который постоянно носит с собой фляжку с алкоголем?" — поинтересовалась у читателей своего микроблога Миро. Она отметила, что такой человек не просто приходит в ресторан и заказывает себе бокал вина, а постоянно носит с собой выпивку. В пример она привела Лолиту.
Блогер заявила, что алкоголики добавляют спиртное во все напитки, будь то чай, вода или компот. "Я не пью вино, вообще. Я если не набодяжу с тоником, я вообще ничего выпить не могу. Исключительно расширяю сосуды. Вот, чай с молоком и стакан с джин-тоником, но пропорции совсем не те", — цитирует Лолиту Миро.
"Я не знаю, как вы определите такое поведение, но по факту это — алкоголизм, — заявила блогер. По ее словам, если человек всюду берет свою фляжку со спиртным и при этом его не останавливает даже работа, то его можно назвать "спившийся алкоголик, потерявший стыд".
"Он может снять штаны и, потряхивая гениталиями, выйти на улицу, нагадить на клумбу, сесть за руль, публично совокупиться. Впрочем, почти все это и делает Лолита Милявская, одеваясь в костюм обгаженной жабы", — буквально растерзала критикой певицу Миро. "Почему спилась Лолита Милявская?.. Почему, почему, почему — да потому что она вечно пьяное существо", — вынесла вердикт знаменитой исполнительнице блогер.
Отметим, что Лолита славится своей эксцентричностью, смелыми нарядами и смелым поведением на сцене. Певица обладает чувством юмора, который по достоинству ценят многие ее поклонники.
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