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Российские актрисы, молодеющие с годами 

Рамблер 1 час назад
Некоторые звезды с возрастом теряют привлекательность, другим же удаётся с годами лишь хорошеть. Например, актриса Анна Михалкова в последнее время не перестаёт удивлять фанатов преображениями. Анне 44 года, она всегда отличалась пышной фигурой, но недавно заметно похудела и стала выглядеть гораздо моложе. Сама Михалкова рассказала в интервью, что сбросить вес её заставили проблемы со здоровьем: чтобы избавится от гипертонии, ей пришлось перейти на здоровое питание и заняться спортом. Итогом и стало похудение, положительно сказавшееся на внешности звезды.
Смотрите видео и узнайте о других звёздах, которые знают, как не стареть.
Звёзды , Видео , Анна Михалкова
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