Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше

Певица Пелагея обратилась к мужу, хоккеисту Ивану Телегину . Популярная исполнительница, звезда шоу "Голос" призналась, что редко видится с супругом, и обратилась к нему с неожиданной просьбой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Пелагея #ИванТелегин Публикация от My queen👑/love of all life💕 (@_polechka_pelageya) 20 Фев 2019 в 11:57 PST В Сети распространяется отрывок из передачи, в котором дает интервью хоккеист Иван Телегин. В разговоре с репортерами спортсмен откровенно рассказал о личной жизни. Так, он сообщил, что познакомился с Пелагеей в общей компании, причем не сразу узнал популярную артистку. Вернее, отметил Телегин, он сомневался. "Вроде, она, вроде, не она", — пояснил хоккеист. А спросить прямо, действительно ли находящаяся рядом с ним женщина — Пелагея, Ивану было неудобно.

В какой-то момент по видеомосту с Телегиным связалась жена. Оказалось, из-за большой занятости Иван и Пелагея мало видятся. "Дорогие друзья. Телемост Орел — Москва начинает свою работу. И я. прежде всего, хотела поблагодарить программу "Раздевалки" за то, что есть хоть такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше", — призналась Пелагея.

Далее артистка обратилась к Ивану Телегину с неожиданной просьбой. "Я бы хотела попросить Ивана Алексеевича, так как вы являетесь главным источником моего вдохновения, для того чтобы мне пелось и творилось лучше, специально для меня и для всех нас не могли бы вы исполнить кусочек вашей любимой композиции, какой угодно, у вас их, я знаю, много… Спой, птичка, не стыдись!" — обратилась к хоккеисту супруга.

Смутившийся спортсмен отреагировал: "Ну, я дома потом с ней поговорю… Правда петь надо?.. Ну. для тебя!" И далее Иван Телегин исполнил припев хита группы "Руки вверх!" "Крошка моя". Затем он пояснил свой выбор: "Ну, я такой, попсовый мальчик. Меня так жена называет".