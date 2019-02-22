Собчак и Виторган избегали общения на премьере 

Светская львица Ксения Собчак отдельно от мужа появилась на премьере картины «Юморист». За полчаса до этого в зале появился и ее «ненаглядный». На протяжении всего вечера звезды принципиально не подходили дуг к другу, зато активно общались с журналистами. Правда, отвечать на вопросы о личной жизни они не стали.
Отметим, что многие уверены, что супруги не живут вместе. Всему виной предполагаемый «разлучник» режиссер Константин Богомолов. Многие уверены, что у Ксении интрижка с режиссером.
Между тем муж Собчак уже не раз в соцсетях заявлял, что всем нужно успокоиться и не лезть в их совместную жизнь с женой. Они сами разберутся во всех проблемах. Собчак же технично не отвечает, что произошло у нее с мужем. Она по-прежнему сохраняет интригу, сообщает «СтарХит».