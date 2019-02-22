Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак и Виторган избегали общения на премьере 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светская львица Ксения Собчак отдельно от мужа появилась на премьере картины «Юморист». За полчаса до этого в зале появился и ее «ненаглядный». На протяжении всего вечера звезды принципиально не подходили дуг к другу, зато активно общались с журналистами. Правда, отвечать на вопросы о личной жизни они не стали.
Отметим, что многие уверены, что супруги не живут вместе. Всему виной предполагаемый «разлучник» режиссер Константин Богомолов. Многие уверены, что у Ксении интрижка с режиссером.
Между тем муж Собчак уже не раз в соцсетях заявлял, что всем нужно успокоиться и не лезть в их совместную жизнь с женой. Они сами разберутся во всех проблемах. Собчак же технично не отвечает, что произошло у нее с мужем. Она по-прежнему сохраняет интригу, сообщает «СтарХит».
Teleprogramma.pro: последние новости
«Бодипозитивную» Хлои Кардашян уличили в использовании фотошопа Сергей Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества Ольга Серябкина намерена подать в суд за клевету после публикации «списка эскортниц»
Звёзды , Константин Богомолов , КСЕНИЯ СОБЧАК , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Феминистки рассказали, что значит «быть мужиком»2
Признаки того, что вам пора сменить стиль
Матильда Шнурова поделилась секретами стройности
Как разогреть остывающую постель — мужской взгляд6
5 вещей, которые нельзя делать сразу после ботокса
Видео
Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества
Звёзды
Дочка Бони разоблачила мать
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 22 февраля
Психология
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Что полезнее: хлеб или зерновые хлебцы
Еда Здоровье
«Это ад!»: Дубцова подхватила опасный вирус
Звёзды
Дети, покорившие мир ангельской красотой
Дети Красота
Как выплатить ипотеку и не свихнуться
Дом и сад
Привычки, которые помогут прожить до 100 лет
Здоровье
Российские актрисы, молодеющие с годами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение