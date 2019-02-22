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Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Известный музыкант Сергей Шнуров не прошел мимо Дня защитника Отечества. На своей страничке в социальной сети Instagram он разместил видеозапись, на которой читает рэп, посвященный празднику.
В «послании к воинам», в частности есть такие строчки. «В День защитника Отечества набухалось человечество. Ну, а защищать их почки печень раньше в общем честно было нечем». Далее в своем произведении Шнуров затронул тему сильного похмелья после праздников, а также средства, с помощью которого его можно победить. В концовке музыкант заметил, что во время съемок ролика ни один Сергей Шнуров не пострадал.
«Шнура люблю, но тут он какой-то тошнотный. Видимо реально что ли с похмелья снимали», «Был, бы Сталин жив он Шнура бы расстрелял за такое творчество», «Подумал это рэп-дебют, а нет, просто реклама», — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Видео , Сергей Шнуров
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