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«Бодипозитивную» Хлои Кардашян уличили в использовании фотошопа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Хлои Кардашьян зарабатывает немалые суммы на продаже джинсовой одежды собственной линии. Американцы охотно скупают созданные бизнеследи наряды, поскольку бренд Good American выпускает джинсы даже самых больших размеров и активно продвигает идеи позитивного отношения к своему телу.
Однако накануне вокруг Хлои разгорелся интернет-скандал. Девушка опубликовала рекламное фото своей модной линии, на котором многие поклонники заметили следы фотошопа. На опубликованном в Instagram снимке Кардашян позирует фотографу, лежа на зеркальном полу. Как выяснилось, звезда попросту забыла отфотошопить свое отражение в зеркале, где ее талия выглядит заметно менее стройной.
@goodamerican
В комментариях к снимку пользователи раскритиковали знаменитость, оказавшуюся не такой уж «бодипозитивной». «Какое толстое отражение», «Разве вы не знали, что ваше отражение выглядит на 40 фунтов полнее вас?», «О, это просто ужасный провал с фотошопом», «Вау, кто эта прекрасная модель? Ничего общего с Хлои К!», «Очевидно, вы не разделяете свои же высказывания об „истинной и настоящей привлекательности“, раз вам приходится использовать фотошоп и создавать поддельную красоту. Стыдно!», — обрушились фанаты на Кардашян.
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Звёзды , Хлоя Кардашьян
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